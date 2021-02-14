Общество

IT-куб планируется открыть в Печорах к 1 сентября

IT-куб планируется открыть в Печорском районе к 1 сентября, пишет газета «Печорская правда».

IT-куб – это федеральная сеть профильного образования по подготовке специалистов в области высоких технологий. Заказчиками выступают известнейшие мировые и отечественные фирмы в сфере IT-технологий.

Обучающиеся от шести лет и старше смогут выбрать одно из направлений в области цифровых технологий: «Программирование на Python», «Программирование на Java», «Мобильная разработка», «Системное администрирование», «Цифровая гигиена и работа с большими данными», «Базовые навыки программирования на C-подобных языках».

Разместить IT-куб планируют в Печорской средней школе №3, где будут подготовлены три кабинета и рекреационная площадка.