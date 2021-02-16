Общество

Скорая помощь, ГИБДД и пожарный поезд прибыли на место учения в Пскове

Учение по ликвидации возгораний нефтепродуктов прошло на пожаровзрывоопасном объекте в Пскове 17 февраля. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного управления МЧС.

Учение проводилось в Санкт-Петербург-Выборгском отделе материально-технического обеспечения базы топлива в Пскове. Основная цель - оценка уровня противопожарной устойчивости резервуара с топливом, а также готовности местного пожарно-спасательного гарнизона к работе на пожаровзрывоопасном объекте и уровня подготовки начальствующего состава по руководству действиями пожарных подразделений.

Тактический замысел учения предполагал, что в результате отбора проб нефтепродуктов в резервуаре с топливом возник искровой разряд статического электричества, что привело к возгоранию отложений продуктов коррозии. Возникла опасность взрыва и распространения огня на соседние резервуары с топливом.

Информация об учебном возгорании администрация объекта передала по телефону 101, после чего сотрудники предприняли меры по организации эвакуации находящихся на территории людей. Для тушения пожара прибыли пожарные части псковского гарнизона пожарной охраны, а также отдельный пожарный поезд станции Псков. Для оказания помощи условно пострадавшим были привлечены бригады «скорой помощи». Сотрудники ГИБДД обеспечивали безопасность дорожного движения на месте.

Как отметили в управлении МЧС, в ходе проведения учений было отработано взаимодействие подразделений ГПС по тушению пожара с администрацией объекта, работниками пожарного поезда, службами полиции и скорой помощи.