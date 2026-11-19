Денис Василенко покинул пост генерального директора АНО «Возрождение объектов культурного наследия в городе Пскове (Псковской области)». С 16 ноября 2026 года временно исполняющей обязанности руководителя организации назначена Олеся Жарикова. Кадровые изменения не повлияли на работу учреждения. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей рассказал министр культурного наследия Псковской области Вадим Нэдик.

Ранее в СМИ появилась информация о переходе Дениса Василенко на работу в Крым. При этом генеральным директором автономной некоммерческой организации «Возрождение объектов культурного наследия Республики Крым "Неаполь Скифский"» он является ещё с 30 августа 2024 года. Таким образом, речь не идёт о новом назначении на эту должность.

Обязанности руководителя псковской организации теперь исполняет Олеся Жарикова, ранее занимавшая пост заместителя генерального директора по объектам культурного наследия.

Кроме того, Вадим Нэдик рассказал, как смена руководства отразится на реставрационных проектах Псковской области.

«Финансирование полностью всё, которое запланировано на следующий год, сохранено. Очень активно участвует епархия, владыка Тихон. Естественно, Михаил Юрьевич помогает продвигать эту тему. Поэтому финансирование всё сохраняется, и объекты будут все завершаться», - сообщил министр.

По его словам, в работе организации находятся 69 объектов культурного наследия. Часть проектов уже завершена, остальные продолжают реализовываться.