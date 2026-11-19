Откладывать деньги на непредвиденные обстоятельства полезно, но иногда свободные средства разумнее направить на другие финансовые задачи. Например, на погашение дорогого кредита или первоначальный взнос по ипотеке. В каких случаях формирование финансовой подушки лучше отложить, рассказала региональный управляющий Альфа-Банка в Псковской области Ирина Баранова в программе «PRO-Деньги» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

По словам эксперта, первая ситуация - наличие кредитов с высокими процентными ставками. Особенно это касается задолженностей по кредитным картам и займов в микрофинансовых организациях.

«Если у вас есть кредиты или непогашенные долги по кредитным картам под достаточно высокий процент, например свыше 25% годовых, тогда, наверное, стоит лучше погасить данный кредит и уже в дальнейшем начать копить финансовую подушку», - посоветовала Ирина Баранова.

Эксперт объяснила, что при большой кредитной нагрузке проценты по долгу могут свести на нет пользу от накоплений. Пока деньги лежат на счёте, заёмщик продолжает переплачивать банку.

Вторая ситуация - подготовка к покупке недвижимости. Если человек планирует приобрести квартиру и рассчитывает воспользоваться ипотекой на привлекательных условиях, свободные средства можно направить на первоначальный взнос.

«Вы понимаете, что сейчас привлекательные ставки по ипотеке, вы готовы уже заниматься вложениями в недвижимость, поэтому лучше сначала отложить денежные средства на первоначальный взнос по ипотеке», - отметила Ирина Баранова.

После оформления жилищного кредита эксперт рекомендует постепенно возвращаться к накоплениям и формировать запас на непредвиденные расходы.

При этом оба случая требуют индивидуального расчёта. Решение зависит от размера задолженности, процентной ставки, доходов и предстоящих обязательных платежей.

По словам Ирины Барановой, финансовая подушка остаётся важной частью личного бюджета, но иногда сначала необходимо решить более срочные финансовые вопросы.