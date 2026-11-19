Откладывать деньги на непредвиденные обстоятельства полезно, но иногда свободные средства разумнее направить на другие финансовые задачи. Например, на погашение дорогого кредита или первоначальный взнос по ипотеке. В каких случаях формирование финансовой подушки лучше отложить, рассказала региональный управляющий Альфа-Банка в Псковской области Ирина Баранова в программе «PRO-Деньги» на радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
По словам эксперта, первая ситуация - наличие кредитов с высокими процентными ставками. Особенно это касается задолженностей по кредитным картам и займов в микрофинансовых организациях.
Эксперт объяснила, что при большой кредитной нагрузке проценты по долгу могут свести на нет пользу от накоплений. Пока деньги лежат на счёте, заёмщик продолжает переплачивать банку.
Вторая ситуация - подготовка к покупке недвижимости. Если человек планирует приобрести квартиру и рассчитывает воспользоваться ипотекой на привлекательных условиях, свободные средства можно направить на первоначальный взнос.
После оформления жилищного кредита эксперт рекомендует постепенно возвращаться к накоплениям и формировать запас на непредвиденные расходы.
При этом оба случая требуют индивидуального расчёта. Решение зависит от размера задолженности, процентной ставки, доходов и предстоящих обязательных платежей.
По словам Ирины Барановой, финансовая подушка остаётся важной частью личного бюджета, но иногда сначала необходимо решить более срочные финансовые вопросы.