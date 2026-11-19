Псковская делегация приняла участие в двухдневном Всероссийском совещании «Ресурсы профессионального образования в ресоциализации и социальной адаптации обучающихся с девиантным поведением», которое проходит 18-19 ноября в Москве, сообщили в министерстве образования Псковской области в мессенджере Max.

Фотографии: Министерство образования Псковской области / Max

Главная тема встречи - использование возможностей профессионального образования для помощи подросткам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Участники обсуждают, как помочь молодым людям вернуться к полноценной жизни в обществе, получить профессию и найти работу.

В первый день совещания педагоги и воспитанники Орловского специального учебно-воспитательного учреждения представили свои образовательные методики на мастер-сессии «Обучение с увлечением».

«Это важный момент — демонстрация того, что сами воспитанники могут быть активными участниками своего исправления и развития. Далее последовали экспертные сессии, разделённые на пять групп, каждая из которых работала над своей узкой: от организационных вопросов в СУВУ до создания новых учреждений и сопровождения выпускников»,- отметили в министерстве.

На второй день запланирована пленарная сессия с участием председателя комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилии Гумеровой, уполномоченного при президенте РФ по правам ребёнка Марии Львовой-Беловой и министра просвещения России Сергея Кравцова.

По итогам совещания участники планируют обменяться региональным опытом и выработать новые подходы к профессиональному обучению и социальной адаптации подростков, нуждающихся в особой поддержке.