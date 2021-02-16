Турчак призвал жителей регионов присоединиться к акции «Защитим память героев»

Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак призвал всех неравнодушных принять участие во всероссийской акции «Защитим память героев», которая состоится 23 февраля.

Фото: инстаграм-аккаунт Андрея Турчака

«Представьте себе на секунду, что к эшелонам наших бойцов в орденах и медалях, возвращающимся из поверженного Берлина в разрушенную послевоенную страну, кто-то подошел и начал говорить про "цацки, кукол и холуев". Конечно, такое невозможно представить! Сегодня, через 75 лет сами они, конечно, не ответят. Но за них можем и должны ответить мы, их внуки и правнуки, - написал Андрей Турчак в своем инстаграм-аккаунте. - Глумление над павшими и выжившими в той страшной войне – удел подонков и предателей. Если сейчас мы это пропустим, значит, они победили. Не смогли сделать это 75 лет назад, сделают это сейчас. Их цель – лишить нас великой истории, оторвать новые поколения от побед и гордости своих предков, в конечном итоге – разорвать страну».