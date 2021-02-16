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Общество

Турчак призвал жителей регионов присоединиться к акции «Защитим память героев»

18.02.2021 08:02|ПсковКомментариев: 0

Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь Генсовета партии «Единая Россия» Андрей Турчак призвал всех неравнодушных принять участие во всероссийской акции «Защитим память героев», которая состоится 23 февраля.

Фото: инстаграм-аккаунт Андрея Турчака

«Представьте себе на секунду, что к эшелонам наших бойцов в орденах и медалях, возвращающимся из поверженного Берлина в разрушенную послевоенную страну, кто-то подошел и начал говорить про "цацки, кукол и холуев". Конечно, такое невозможно представить! Сегодня, через 75 лет сами они, конечно, не ответят. Но за них можем и должны ответить мы, их внуки и правнуки, - написал Андрей Турчак в своем инстаграм-аккаунте. - Глумление над павшими и выжившими в той страшной войне – удел подонков и предателей. Если сейчас мы это пропустим, значит, они победили. Не смогли сделать это 75 лет назад, сделают это сейчас. Их цель – лишить нас великой истории, оторвать новые поколения от побед и гордости своих предков, в конечном итоге – разорвать страну».



Он призвал жителей регионов в День защитника Отечества выйти и возложить цветы к воинским мемориалам и братским могилам в своем городе, районе, селе. «Пусть сотни тысяч гвоздик в этот день по всей стране станут символом нашего уважения и памяти», - заключил первый вице-спикер СФ.

Теги: #Единая Россия #память #акция #война
Источник: Псковская Лента Новостей
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