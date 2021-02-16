Общество

Во всероссийской акции «Защитим память героев» примут участие псковичи

В День защитника Отечества «Единая Россия» проведет возложение цветов к памятникам и мемориалам Великой Отечественной войны. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии, об этом рассказал руководитель фракции «Единой России» в Госдуме Сергей Неверов в ходе онлайн-встречи президента Владимира Путина с лидерами думских фракций.

«23 февраля весь наш актив, граждане, общественники, депутаты всех уровней, и, конечно, депутаты фракции "Единой России" в Госдуме в знак единства с поколением победителей возложат цветы к обелискам, мемориалам, братским захоронениям во всех регионах и муниципалитетах страны», – сообщил Сергей Неверов.

Он подчеркнул, что это должно «стать символическим ответом общества на попытки разрушить тот духовный фундамент, на котором стоит Россия». «Призываю всех в этот день не митинги проводить и политические акции, а присоединиться к нам и вместе отдать дань уважения поколению победителей», – сказал парламентарий.

В Псковской области 23 февраля активисты партии посетят более 350 мемориалов, воинских захоронений и памятников защитникам Отечества во всех муниципальных образованиях, возложат к ним цветы, выразив благодарность поколению победителей за мирное небо и сохранение России.