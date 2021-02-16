Общество

Премьер-министр РФ прибыл с рабочим визитом в Псковскую область

Премьер-министр России Михаил Мишустин прибыл сегодня, 18 февраля, с рабочим визитом в Псковскую область.

Фото: ТАСС

Главу правительства встретили полномочный представитель президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан, губернатор Псковской области Михаил Ведерников, руководители ряда федеральных и региональных структур.

В графике председателя правительства — осмотр строящегося комплекса «Социальный городок» в деревне Борисовичи.

Михаил Мишустин также посетит особую экономическую зону промышленно-производственного типа «Моглино». Там он побывает на площадке псковского завода «Титан-Полимер», на предприятии по изготовлению лакокрасочной продукции «Нор-Маали» и встретится с резидентами особой экономической зоны.

Кроме того, Михаил Мишустин побеседует с губернатором Михаилом Ведерниковым.

В поездке принимают участие министр труда и социальной защиты Антон Котяков, Министр промышленности и торговли Денис Мантуров, министр экономического развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов.

Отметим, что это первый официальный визит Михаила Мишустина в Псковскую область.