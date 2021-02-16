Общество

В Псковской области стартовала серия обучающих семинаров для членов ТИК

Дан старт обучающим семинарам для членов территориальных избирательных комиссий Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облизбиркома, в рамках подготовки к Единому дню голосования 19 сентября Избирательная комиссия Псковской области будет организовывать такие семинары еженедельно.

Сегодня, 18 февраля, были рассмотрены вопросы документационного обеспечения деятельности избирательных комиссий, а также вопросы, связанные с организацией работы с обращениями граждан и рассмотрением жалоб. Спикером по данным темам выступил секретарь областного избиркома Сергей Ковальчук.

Напомним, в сентябре текущего года состоятся в Псковской области пройдут четыре больших избирательных кампании: выборы депутатов Госдумы, нового созыва Псковского областного Собрания, выборы глав Куньинского и Новосокольнического районов.