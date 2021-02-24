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Общество

Можно ли научить экомышлению?

24.02.2021 18:03|ПсковКомментариев: 0

Эксперты не устают предупреждать: устранить последствия экологических проблем намного сложнее, чем предотвратить их. Именно поэтому уже с раннего возраста необходимо заниматься формированием экологического сознания, что невозможно без системного подхода в области экологического воспитания и образования. Специалисты отмечают, что сегодня в школах недостаточно времени уделяется экологическому образованию. Есть дополнительные внеурочные факультативы, кружки, но они посещаются по желанию, а отдельного урока, на котором бы школьникам рассказывалось о экологических проблемах, путях решения конкретных проблем - нет.

Восполнить этот пробел в Псковской области решили инициаторы проекта «Экомышление». В деталях Псковской Ленте Новостей о нем рассказал его координатор, член экспертного совета российского экологического движения (РЭД) Сергей Елизаров.

 

От непонимания к экомышлению

Термин «раздельный сбор мусора» с начала экогологической реформы мы слышим довольно часто. Однако детям он все еще не до конца понятен, отмечает Сергей Елизаров. Они не понимают, для чего нужно сортировать отходы и зачастую весь бытовой мусор выкидывают в общий контейнер, хотя рядом может стоять контейнер для пластика и картона.

Для повышения уровня экологической культуры проектом «Экомышление» предусматриваются специальные экологические мероприятия, рассчитанные на учащихся 5-7 классов. В этом возрасте (11-14 лет) ребята еще не загружены вступительными экзаменами и у них есть свободное время для самореализации. Основная идея - вовлечь подрастающее поколение города в природоохранную, просветительскую деятельность и решение конкретных экологических проблем.

Ядром проекта стали экологические уроки, которые проводятся в разных школах города Пскова и Псковского района. В их разработке приняли участие общественные инспекторы по охране окружающей среды вместе с методистами эколого-биологического центра.

Впрочем, история «Экомышления» в Псковской области началась задолго до этого.

«Это проект мы начали реализовывать с моими коллегами и друзьями еще с начала 2000 года. Сначала мы просто запустили видеоролик, в котором рассказали о том, какие виды пластика существуют, и назвали его «Пластик - король мусора», потому что 90% всех бытовых отходов – это именно он. Мы практически каждый день выбрасываем пластик в мусорное ведро, особенно после похода в магазин. Потом мы решили развивать направление экологического просвещения и запустили в социальной сети ВКонтакте группу «Экомышление», где сначала писали небольшие публикации о том, что вообще происходит в мире в плане экологии, тем самым привлекая внимание к этой теме», - рассказал Сергей Елизаров.

А затем экоактивисты запустили свою первую акцию - «Сдай макулатуру - накорми бездомных животных», к которой удалось привлечь большое количество людей всех возрастных групп, начиная от школьников и студентов и заканчивая пенсионерами. Все вырученные средства, полученные от сбора макулатуры, направили в зоозащитную организацию «Шанс».

«Тем самым мы привлекли еще больше людей в нашу группу. Псковичи стали интересоваться, какие есть вообще пункты сбора сырья, бытовых отходов, в ответ мы опубликовали списки, где что можно сдать: макулатуру, стекло, пластик, и мы увидели обратную реакцию, заинтересованность. Тогда-то мы и задумались над тем, что нужно заниматься экопросвещением со школьниками. Обсудили нашу инициативу с председателем регионального комитета по образованию Александром Седуновым и заручились поддержкой областной администрации, а также ряда средств массовой информации и организации АСПО, которая не просто нас поддержала, а согласилась на установку дополнительного контейнера для пластика на территории школы», - поделился Сергей Елизаров.

Еще один важный партнер, который помогает активистам реализовать уникальный экопроект - это псковский завод «Титан-Полимер». Предприятие оказало содействие в покупке урн для раздельного мусора для установки в школах, чтобы учащиеся научились раздельно собирать мусор и смогли применять важные навыки на практике.

Кроме того, «Титан-Полимер» является ключевым спонсором проекта. Спонсорская помощь в размере полмиллиона рублей будет оказана во втором квартале текущего года, из них 250 тысяч рублей – уже перечислены экоактивистам.

Нельзя пускать на самотек

В рамках проекта «Экомышление» активисты хотят ни много ни мало повлиять на подрастающее поколение. Визуально, на картинках, презентациях и видеороликах показать им, как обстоит дело с мусором в целом в мире и в Псковской области в частности, и что может произойти, если вовремя не опомниться, и пустить процесс на самотек.

«Мы объясняем, для чего вообще нужно сортировать мусор: таким образом мы снижаем нагрузку на природу и экономим полезные ископаемые. При этом наш проект носит не формальный характер, а прикладной. То есть сначала мы рассказываем, а потом дети прямо в школе начинают сортировать бытовые отходы. Для этого мы установили контейнеры для раздельного сбора мусора в трех школах Пскова и Псковского района. Проект «Экомышление» в этом смысле является уникальным для региона, та как прежде в школах еще никогда не устанавливались урны для раздельного сбора отходов, а детям не прививались полезные экопривычки», - добавил Сергей Елизаров.

Он отметил, что сами экоуроки – это совсем не скучные лекции на тему. Чтобы привлечь ребят к важным и актуальным темам используются интерактивные и игровые формы. Кроме того, созданы серии обучающих, адаптированных роликов об экологии, мусоросортировке, переработке, видах пластика и его влиянии на окружающую среду. На протяжении месяца ребята выполняют интересные задания, работают в группах, проводят самостоятельную работу и фиксируют результаты в блокнот, тем самым формируя полезные экопривычки и улучшая экопространство вокруг себя.

Неудивительно, что проект «Экомышление» уже заинтересовал и другие школы в разных районах Псковской области. Но сначала экоактивисты хотят отработать на отлично свой проект в трех школах: лицее №4 и лицее «Развитие» в Пскове и в Тямшанской гимназии.

Так, недавно в лицее №4 прошел урок «Разделяй с нами» для учеников шестого класса. Перед его началом экоактивисты провели среди ребят опрос, чтобы понять, насколько дети осведомлены об экологической тематике, применяют ли они экологические привычки в повседневной жизни, занимаются ли сортировкой бытовых отходов. Затем, после серии уроков, анкетирование повторят. Таким образом можно будет увидеть, изменилось ли мнение у ребят на какие-то отдельные экологические проблемы, получилось ли им привить полезные экопривычки.  

«Мы абсолютно всем школьникам, которые примут участие в нашем проекте, а это примерно 380 учеников, подарим по экологической сумке из натуральных материалов, с которой можно будет регулярно ходить в магазин, не покупая пластиковые пакеты. Даже если такая сумка попадет на свалку, то через два года она разложится, потому что она создана из природных материалов. Кроме того, для самых отличившихся школьников, которые будут наиболее активны на наших уроках, мы организуем серию выездных экскурсий на сортировочные станции. Всего мы планируем привлечь к таким экскурсиям около 90 школьников, чтобы они своими глазами увидели, как происходит сортировка мусора, и что можно сделать из отходов.

В конце года самых активных учеников соберут на своеобразную итоговую конференцию, где ребят будут ждать небольшие экологические подарки и… интересное предложение -  самим проводить экологические уроки в младших классах - от первого по четвертый. Это будет некая преемственность проекта.

Главная миссия - преемственность

Не прекращается работа в рамках проекта и в социальных сетях. В группе «Экомышление» активисты регулярно публикуют познавательные материалы и дают любопытные задания своим подписчикам.  

«Например, когда мы дарим экосумки, мы просим подписчиков, чтобы они сходили в магазин, купили продукты и вместо одноразового пакета, использовали именно ее. И показали это с помощью фотографий. Может быть, фотографию сделали, как они применяют эту экосумку.  Мы, разумеется, находимся в постоянном поиске дополнительных партнеров, потому что мы бы не хотели ограничиваться экологическими уроками, но и проводить различные акции. Одна из ближайших - день экологических знаний - 15 апреля. Также мы планируем повторить большую акцию по сбору макулатуры. Скорее всего, это также будет в апреле. Предыдущая была очень успешной: за три часа мы собрали пять тонн макулатуры. Как и прежде, на собранные средства мы будем поддерживать бездомных животных», - рассказал Сергей Елизаров.

По его словам, акцию в этом году активисты хотят масштабировать и проводить не один день, а в пятницу и в субботу. Сейчас идет поиск площадок, на которых максимально концентрируются горожане. Это могут быть площадки рядом с крупными торговыми центрами, чтобы людям было удобно и макулатуру привезти, а заодно сделать покупки.

«Наша миссия заключается прежде всего в том, чтобы посеять в головах детей зерно экомышления, вдохновить на активную деятельность по решению проблемы отходов в своем городе. И когда инфраструктура появится, вчерашним школьникам, а сегодня студентам и молодым родителям уже не нужно будет объяснять важность сортировки бытовых отходов. Они будут полностью готовы к новым переменам и передадут знания, полученные на наших экоуроках, своим детям. Как сказал Никита Сергеевич Михалков, сегодня это дети, а завтра народ», - заключил Сергей Елизаров.

Добавим, что проект «Экомышление» реализуется в Псковской области при поддержке Фонда президентских грантов.

Беседовал Алексей Овчинников

Теги: #экология #экологическая реформа #экомышление
Источник: Псковская Лента Новостей
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