Общество

Псковские профсоюзы приняли участие в соревнованиях по подледному спортивному рыболовству

Более десяти команд псковских профсоюзов приняли участие в соревнованиях Санкт-Петербург-Витебского региона по подледному спортивному рыболовству. Профсоюз железнодорожников Дорпрофжел на Октябрьской железной дороге организует их в седьмой раз на территории пансионата «Маево» в Новосокольническом районе. 22 февраля состязания объединили почти 70 сотрудников предприятий железнодорожного транспорта, являющихся членами профсоюзов, а также членов их семей. Они были поделены на 23 команды (по 3 человека в каждой). Самому маленькому рыбаку было 3,5 года. Псковскую область на соревнованиях представляли команда Псковского облсовпрофа и более 10 команд железнодорожных предприятий региона.

«В 2020 году снега не было, поэтому соревнования не проводились, зато в этом году зима решила нас порадовать и подарила снег и толстый лед на озере. Он промерз на полтора метра, поэтому соревнования были абсолютно безопасны», - отметил заместитель председателя Дорожной территориальной организации РОСПРОФЖЕЛ на Октябрьской железной дороге – руководитель Санкт-Петербург-Витебского регионального отдела Алексей Белов.

Помимо выявления сильнейших рыболовов соревнования проводятся в целях организации активного отдыха железнодорожников, их привлечения к активному образу жизни, популяризации подледной рыбалки как одного из видов спорта, воспитания молодежи на примере старшего поколения и обмена опытом. Ну и налаживание дружественных связей между профсоюзами разных регионов никто не отменял.

«Псковский облсовпроф уже продолжительное время сотрудничает в рамках соглашения с Дорожной территориальной организацией РОСПРОФЖЕЛ на Октябрьской железной дороге. Отрадно, что у нас есть возможность наполнить профсоюзную жизнь такими замечательными, семейными, объединяющими мероприятиями. Соревнования прошли на ура. Все получили максимум положительных эмоций», - прокомментировал итоги состязаний председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов, подчеркнув, что «профсоюзы и железная дорога — это единая семья», которая руководствуется принципом «единство, солидарность и справедливость» не только в работе, но и в повседневной жизни.

В составе команды облсовпрофа в соревнованиях принял участие заместитель заведующего отделом административно-хозяйственной деятельности Николай Королев.

Рыбной ловлей он увлекается с детских лет — отец брал его с собой на рыбалку. На соревнованиях в Маево Николай Витальевич поймал пять рыб. «Два ерша, два окушка и маленькую плотвичку», - уточнил он и отметил, что такие соревнования ценны не только возможностью порыбачить на свежем воздухе, но и возможностью познакомиться с членами профсоюзов из других регионов.

По итогам соревнования путем взвешивания пойманной рыбы были выявлены команды-победители в номинациях «самый большой улов», «скоростное бурение лунки» и среди семейных команд.

Самая «тяжелая» рыба, пойманная в ходе первенства, - подлещик весом 122 грамма. Самая маленькая рыбка — всего 8 граммов. «Как ее вообще вытащили?», - удивился Алексей Белов.

Общий вес пойманной рыбы, который зафиксировали у команды-победителя, превысил 600 граммов, а общий улов всех участников составил 8 кг.

Победители в номинациях были награждены медалями и кубками. Кроме того, от областного совета профсоюзов был разыгран специальный приз — семейная путевка в санаторий «Голубые озера».

Татьяна Иванова