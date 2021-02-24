Общество

Подход Игоря Иванова к профсоюзной деятельности достоин уважения — Андрей Маковский

Подход председателя Псковского облсовпрофа Игоря Иванова к профсоюзной деятельности достоин уважения. Такое мнение высказал в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове руководитель отдела развития профсоюзного движения и коллективных действий Псковского облсовпрофа Андрей Маковский.

«Я вижу, как Игорь Олегович формирует команду. Это достойно уважения. Сейчас в профсоюзах есть единство и согласие практически по всем вопросам. Также мне импонирует его подход к профсоюзной деятельности. Если раньше был культмассовый подход, то сейчас идет упор на правовую защиту трудовых прав граждан», - подчеркнул гость студии.

«Облсовпроф объединяет 16 отраслевых профсоюзов, и мы помогаем каждому», - добавил Андрей Маковский.

Коронавирус и действующие в связи с этим ограничения, по словам гостя студии, сильно повлияли на работу профсоюзов — проведение публичных мероприятий было запрещено, конференции проводились либо в дистанционном, либо в смешанном формате. Тем не менее и в этих условиях облсовпроф показывает эффективную работу.