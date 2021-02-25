Общество

Александр Котов призвал депутатов привиться от коронавируса

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов призвал депутатов привиться от коронавируса. Об этом с 55-й сессии регионального парламента, которая проходит 25 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«У нас есть те, кто не переболел, кто не имеет антител, - сказал он. - Те, кто не сделал прививку, давайте организованно пройдем прививочную капанию, чтобы обезопасить себя и окружающих, чтобы наш законодательный орган был работоспособным».

«Это важная задача. Надо самим прививаться и призывать к этому население», - добавил Александр Котов.