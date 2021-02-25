Общество

После многочисленных жалоб мост через железную дорогу в Пскове очистили от снега и льда

Пешеходный мост над железнодорожными путями в Пскове привели в нормативное состояние. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ОМСУ.

Напомним, что ранее жители города неоднократно жаловались на неудовлетворительное состояние пешеходного моста через железнодорожные пути в районе станции «Псков-Пассажирский». Так, горожанка в своей жалобе, опубликованной 24 февраля в группе «Жесть по-псковски», назвала сооружение «полозьями для смертников». Скользкие ступени, покрытые льдом, создавали опасность для спуска и подъема.

Управление городского хозяйства администрации Пскова направило письмо о необходимости содержать мост в нормативном состоянии в адрес собственника объекта – Октябрьской железной дороги.

Фото: группа «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте»

«Добавим, существуют альтернативные пути для перехода граждан через железнодорожную дорогу. Рекомендовано использовать пешеходно-автомобильный мост, расположенный на расстоянии 550 метров от железнодорожного вокзала Псков, в конце железнодорожных путей станции "Псков - Пассажирский". Данный путепровод соответствует требованиям безопасности для пересечения гражданами железнодорожных путей и оборудован пешеходными дорожками», - добавили в пресс-службе.