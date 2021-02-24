Общество

«Полозья для смертников»: псковичка пожаловалась на состояние моста через железную дорогу

Псковичка пожаловалась на состояние пешеходного моста через железнодорожные пути в Пскове. Свою жалобу она опубликовала в группе «Жесть по-псковски» в социальной сети «ВКонтакте».

Фото здесь и далее: группа «Жесть по-псковски» в соцсети «ВКонтакте»

«Фото сделано сегодня в 14.00. Мост чистят, но редко. Сейчас такая погода - то лед, то снег. Не подняться, когда скользко. Спуститься можно, и даже очень быстро, если лед. А сотрудники полиции при переходе через рельсы составляют протокол. Про переход с коляской я вообще молчу. Это полозья для смертников», - пишет псковичка.