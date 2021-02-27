Общество

Областной суд признал законным решение о запрете митинга памяти Немцова в Пскове

Псковский областной суд не удовлетворил апелляционную жалобу депутатов от псковского отделения «Яблока» Льва Шлосберга, Дмитрия Пермякова и Николая Кузьмина на решение городского суда по отказу в проведении митинга памяти Бориса Немцова в Пскове 27 февраля.

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«Апелляционным определением Псковского областного суда от 27 февраля 2021 года решение Псковского городского суда от 26 февраля 2021 года, которым было отказано в удовлетворении административного иска о признании незаконными ответов администрации Псковской области от 19 февраля 2021 года и руководителя управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области от 17 февраля 2021 года и об обязании согласовать проведение публичного мероприятия, оставлено без изменения, а апелляционные жалобы организаторов публичного мероприятия без удовлетворения», - говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов общей юрисдикции региона.

Решение Псковского городского суда вступило в законную силу. Заседание Псковского областного суда по апелляционной жалобе состоялось сегодня в 12.00.

Вчера, 26 февраля, Псковский городской суд не удовлетворил требования депутатов признать незаконным отказ администрации региона и областного управления Роспотребнадзора в согласовании митинга памяти Бориса Немцова на территории областного центра, а также обязать администрацию Псковской области согласовать мероприятие.