Общество

Коллеги поздравили экс-председателя Псковского облсовпрофа с юбилеем

Председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов и заместитель председателя Андрей Стегний от имени профсоюзного движения региона поздравили экс-председателя облсовпрофа Леонида Табакова с 75-летием. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе Псковского облсовпрофа.

«Леонид Петрович - замечательный человек, лидер, профсоюзный активист по своей натуре, - отметил Игорь Иванов. - Такие люди, как он, возглавляли псковские профсоюзы в нелегкое для страны время, и при этом смогли выстоять и защитить права трудящихся псковичей». Он пожелал юбиляру здоровья, долгих и плодотворных лет жизни.

Леонид Табаков родился 2 марта 1946 года в Ленинграде. В 1969 году окончил Ленинградский государственный педиатрический медицинский институт по специальности «врач-педиатр». В 1977 году был главным врачом Псковской городской детской больницы. В 1987 году – председатель Псковского обкома профсоюзов медицинских работников. С 1989 года по 2000 год – заведующий организационным отделом, заместитель председателя облсовпрофа.

С 2000 по 2009 год Леонид Табаков занимал пост председателя Псковского облсовпрофа, уйдя в отставку по состоянию здоровья.