Общество

Почти 17 тысяч жителей Псковской области первично привились от коронавируса

Поступившую вакцину от коронавируса «Гам-Ковид-Вак» («Спутник V») в Псковской области использовали на 77%. Об этом сообщила председатель регионального комитета по здравоохранению Марина Гаращенко в ходе совещания губернатора с медиками 2 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Марина Гаращенко рассказала, что в регионе первую дозу вакцины получили 16 тысяч 875 человек, полностью завершили вакцинацию - 5 тысяч 519 человек. «Это оптимальные показатели. Сегодня процент освоения вакцины - порядка 77%. Низкие темпы освоения имеют четыре района: Локнянский, Бежаницкий, Дновский и Гдовский», - отметила она.

Сегодня регион получил 40 единиц морозильного оборудования, которое закупалось в рамках кампании по вакцинации населения, добавила председатель комитета. «Все оборудование направлено в медицинские организации, все получили», - заключила глава профильного комитета.