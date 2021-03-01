Общество

Александр Юров: В онкоцентр поступает большой пул необследованных пациентов из районов

В Псковский областной онкологический диспансер поступает большой пул необследованных пациентов из районов региона. Об этом сообщил главный врач онкоцентра Александр Юров в ходе совещания главы региона с медиками 2 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Из районов поступает большой пул пациентов с абсолютным отсутствием любого вида обследования, - сказал он. - При наличии свободных коек мы укладываем сейчас таких пациентов на диагностику, верификацию диагноза и лечение незамедлительно. Таких пациентов стараемся не отпускать домой, тем более, когда речь идет об удаленных районах области».

На эту же проблему в ходе совещания указывал главный врач Псковской областной клинической больницы Анатолий Волков. Он подчеркнул, что ряд медучреждений в муниципалитетах направляют в областную больницу пациентов без первичного осмотра.