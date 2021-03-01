Общество

Житель Пыталовского района оштрафован за оскорбление губернатора

Житель Пыталовского района оштрафован на 3000 рублей за оскорбление губернатора Псковской области Михаила Ведерникова. Об этом сообщили Псковской Ленте Новостей в объединенной пресс-службе судов общей юрисдикции Псковской области

Гражданин признал свою вину в совершении правонарушения по статьей 5.61 КоАП и раскаялся, рассказали в суде.

Напомним, 16 декабря 2020 года житель Пыталовского района отправил в интернет-приемную администрации Псковской области и органов исполнительной власти обращение в неприличной форме, чем оскорбил органы государственной власти и унизил честь и достоинство представителей исполнительной власти области, в том числе губернатора Михаила Ведерникова.

Модератор проверил указанное обращение, поэтому опубликовано оно не было.

В отношении правонарушителя возбудили дело об административном правонарушении, предусмотренного частью 1 статьи 5.61 КоАП РФ (оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной или иной противоречащей общепринятым нормам морали и нравственности форме). Дело было направлено для рассмотрения мировому судье судебного участка №17 Пыталовского района.