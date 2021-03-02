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Общество

Псковская женщина: дожить до 8 марта

03.03.2021 14:52|ПсковКомментариев: 0

Первая русская правительница, первая женщина-математик, первая россиянка-мисс Вселенная - псковские женщины не однажды попадали в историю благодаря своему удивительному характеру и способностям. Суровые реалии российского приграничья по сей день создают все условия для того, чтобы подобно той мышке, которая попала в кувшин с молоком, наши прекрасные дамы не складывали лапки, барахтались и изо всех сил сбивали масло, пытаясь выбраться. А заодно еще и штамповали вкусные бутербродики на весь крещеный мир.

В преддверии 8 марта мы выяснили, как живется псковским женщинам сегодня. Никакого сексизма и сантиментов - цифры и только цифры!

 

Фото здесь и далее: Вадим Боченков

Неповторимые

Попытка составить портрет среднестатистической псковской женщины, конечно, изначально обречена на провал. Не встретишь на остановках в часы пик или в магазинах в день распродажи одинакового лица. Чудеса косметологии, правда, докатились и до нашей провинции: губы и брови у молодых псковичек за последние несколько лет приобрели схожие очертания.

Неужели по-прежнему справедливо наблюдение английского поэта Александра Поупа о том, что «большинство женщин не имеет характера: они или блондинки, или брюнетки; это лучший способ различать их»? Рискнем не согласиться: приезжие из других регионов очень четко ощущают псковских женщин как некий типаж, активно делясь своими впечатлениями в соцсетях и личных беседах. Как не вспомнить здесь нашумевший пару лет назад спич Дмитрия Евсюткина из Калининграда: гость Псковского медиафорума не смог удержаться от «комплиментов»: «Я потом, когда на форуме увидел псковских баб, понял, почему тут такая фигня. Они же страшные как моя жизнь! Это не Псков, а остров невезения какой-то».

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Да и вообще любому из наших читателей наверняка приходилось слышать мнения о том, что псковитянки не умеют одеваться, неулыбчивые и, простите, «чешут на работу», скукожившись «как старый рваный башмак»... 

Какая же она на самом деле - настоящая псковская женщина? Мы попросили подписчиков страницы Псковской Ленты Новостей ВКонтакте поделиться своими соображениями, предложив несколько вариантов ответов. Примерно одинаковое количество голосов набрали версии: «семейная, умеющая создать уют и тепло в доме», «угрюмая, неразговорчивая, неинтересная» и «работящая, ответственная, целеустремленная». Меньше всего прекрасные представительницы Псковщины ассоциируются с женственностью, красотой (всего 9% голосов) и яркостью (вариант «творческая, оригинальная, не похожая ни на кого» набрал 7,3%).

Этот опрос не претендовал на роль истины в последней инстанции, но все же, согласитесь, тенденция налицо. Да и комментарии форумчан были красноречивы: «крайне хладнокровные. Чувствуется балтийское влияние», «поглядите на город, и все будет понятно», «жена военного какая или ходящая дама вдоль забора воинской части» (видимо, по мнению последнего комментатора, единственная цель и мечта современной псковитянки - выйти замуж). Лишь пскович Николай Назаров заметил: «Все пункты подходят... Поэтому Псковитянки неповторимые». Его коммент, кстати, многим понравился. Спойлер: Николай уже женат.

На десять девчонок

Если обратиться к статистике, то в отношении Псковской области можно смело утверждать: какие женщины - такой и регион. Все потому, что большинство жителей Псковщины - дамы. В последние годы, правда, мужчины начинают теснить женскую гегемонию: если в конце 1950-х барышни составляли 57,5% от общей численности населения, то в 2020-м их количество снизилось до 53,6%.

Такая ситуация объясняется несколькими причинами. Во-первых, не первый уже год в Псковской области рождается мальчиков больше, чем девочек. Второе объяснение поступательному наступлению мужского начала в области, которое напрашивается само собой, - наличие у нас дивизии, которая из года в год стабильно насыщает Псков представителями сильного пола. Наконец, достаточно активно регион участвует и в программах переселения, принимая многочисленных мигрантов из южных стран-республик бывшего СССР.

Благодаря этим источникам притока мужской энергии псковские женщины оказались в ситуации, которой бы позавидовали дамы многих регионов: в самом что ни на есть цветущем периоде - с 20 до 24 лет - на семь девчат приходится десять ребят (официальные сведения Псковстата: на 1000 мужчин - всего 731 женщина). К 40-44 годам «дискотека» перестает быть томной: на 1000 мужчин в этом возрасте приходится 1014 женщин. А дальше - беда. К 60 годам на 1000 «красивых здоровенных» - 1443 подруги, а к 70 - 2621.

Действительно, псковская женщина живет долго. Злые языки скажут, что эта способность дана ей за искусное владение навыками «проедать плешь» своей второй половине. Добрые обязательно возразят, что женщины ведут обычно более здоровый образ жизни. Как бы то ни было, в сухом остатке имеем следующее: в недавно опубликованной «мужской» статистике от Псковстата сообщалось, что средний возраст наших мужчин на 1 января 2020 года составил 38,6 года. Причем в городской местности – 36,8 года, а в сельской – 42,7. Среди городских жителей нашего региона пережили 85-летний возраст 4748 дамы и всего 787 мужчин. На селе картина похожая, но с нюансами: там долгожителей-мужчин поболе, чем в городе, - 1316, а вот женщин почему-то меньше - 4613.

К слову о селе: девчонки, туда за женихами ехать надо. Деревня - вот где не перевелись еще мужики. Там ведь в возрасте, допустим, 30-34 лет на 7420 мужчин приходится 4755 женщин (да, на такой возраст в городе тоже больше мужчин, но разрыв не так велик).  Так что, девоньки, ближе к земле. По четным Василий. По нечетным Петр. Но только до 45: как только баба становится той самой «ягодкой опять» - ряды мужчин начинают резко редеть.

Дела семейные

До сих пор кое-где принято считать, что верх желаний любой женщины - выйти замуж. Однако статистика неумолима: количество браков из года в год по всей России падает. Теряемся в догадках, в чем же причина этого безобразия - то ли верхи не могут, то ли низы не хотят. В Псковской области брачующихся стало меньше, как и везде: в 2020-м было зарегистрировано всего 3185 свадеб (для сравнения: в 2019-м - 3584). Впрочем, разводов тоже стало поменьше - в ковидный год развелись 2569 пар, тогда как годом ранее - 2600.

Среднестатистическая псковитянка вступает в брак в возрасте 25-34 года, тем самым мало отличаясь от жительниц других регионов России. Еще лет десять назад женщины выходили замуж раньше - в 18-24 года. Психологи говорят, что причина - в распространении такого формата отношений, как гражданский брак. Многие говорят, что пока не получили образование/не готовы рожать детей/не заработали на квартиру/не нашли работу (нужное подчеркнуть). Гражданский брак становится этакой «тренировочной» площадкой. Кроме того, в обществе в целом идет процесс отодвигания начала семейной жизни ввиду того, что люди хотят подольше пожить для себя.

Это не единственный стереотип, который вдребезги разбивают псковички. Например, есть такое мнение, что если до 30 не вышла замуж, то поезд твой ушел, помаши ему синеньким скромным платочком. Ничего подобного, говорит упрямая статистика (а ей, в свою очередь, вторит наша дама бальзаковского возраста). У псковских женщин, которым стукнуло 35, шансов заполучить штамп в паспорте не меньше: они вступают в брак даже чаще, чем 18-24-летние: 1058 супротив 1039. Мужчины поддерживают этот тренд: в возрасте 18-24 в 2019 году женились всего 680 человек, а в возрасте 35 и более - аж 1206. Так что фразы бабушек «засиделась ты, милая, в девках» - это такой прошлый век, что даже стыдно в наше время.

Что же происходит с типичной псковской женщиной, вступившей в брак? Да, в ее соцсетях наряду с  картинками с цветами и блинами-борщами появляются милые фото с мимимишными младенческими личиками. В 2020 году в регионе родилось 4995 малышей. Это меньше, чем в 2019-м (5328 новорожденных), но все же: традиционные семейные ценности пока никто не отменял. Даже в условиях роста цен и снижения уровня жизни псковички умеют находить даже некую выгоду: спроси у нашей прекрасной дамы, где по скидке сегодня есть колбаса или конфеты «Ромашка» - без запинки расскажет. Еще и посоветует, куда вам тертое яблочко добавить.  

А если вы спросите у псковитянки о семейном счастье, то она, с большой долей вероятности, сумеет процитировать вам сакраментальный зачин толстовской «Анны Карениной». Здесь и правда среднестатистических показателей не вывести - ни для Пскова, ни для любого другого российского города. Но точно можно сказать, что благополучно не все и не у всех: в Псковской области ежедневно фиксируется 5-7 фактов домашнего насилия. Справедливости ради добавим: по статистике, в регионе на 9 избитых женщин приходится 7 пострадавших мужчин. В 2019 году начальник Управления МВД России по Псковской области, генерал-майор полиции Алексей Овсянников даже отмечал, что если у женщин это, как правило, побои в виде синяков и ссадин, то мужчины чаще оказываются на больничной койке с более серьезными травмами в результате домашнего насилия.

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Бессмертный пони

Основными «добытчиками» в Псковской области с небольшим перевесом остаются мужчины: в 2019 году уровень участия работающих мужчин составлял 67,8%, женщин – 51,6%, выше у мужчин и уровень занятости – 64% против 49,3% у женщин. Численность мужчин, занятых в экономике, составляла в 2019 году 156 тысячи человек, или 51,8% общей численности занятых.

Фото: Вадим Боченков

Исходя из данных общероссийской статистики, главные «женские» сферы труда - медицина (особенно средний медперсонал), работа в офисе, торговля, а также неквалифицированный труд прислугой и уборщицами. Сугубо мужские территории - IT, промышленность, строительство и транспорт, а также работа с вредными и (или) опасными условиями труда (если говорить о Псковской области, то здесь в 2019 году мужчин было занято в 3,6 раза больше, чем женщин).

Берегут псковских женщин не только от тяжелой работы, но и от высоких зарплат. Да и сами они не слишком высоко оценивают свой труд и профессиональные навыки. Так, по данным hh.ru, средняя заработная плата, на которую претендуют мужчины, в Псковской области составляет 35 тысяч рублей – это на 10 тысяч рублей больше, чем зарплатные ожидания женщин-соискателей. В целом средняя зарплата в вакансиях, на которые работодатели приглашали мужчин-соискателей, в Псковской области составляет около 32 тысяч рублей – это на 7 тысяч рублей больше, чем средняя предлагаемая зарплата для соискателей-женщин в регионе.

Наиболее высокие запросы наблюдаются у соискателей-мужчин в Псковской области из сферы высшего менеджмента (80 тысяч рублей), а также в области строительства и медицины (по 50-60 тысяч рублей). Женщины-соискатели из этих сфер, как правило, претендуют на зарплаты в 35 тысяч рублей. В свою очередь, самые скромные запросы демонстрируют мужчины из Псковской области в профессиональных сферах «Искусство, масс-медиа», «Маркетинг», «Туризм, гостиницы». При этом в регионе нет ни одной профессиональной сферы, где зарплатные ожидания мужчин были бы ниже ожиданий женщин.

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Не исключено, что когда-нибудь работящие псковитянки сумеют убедить работодателей в том, что они трудятся не хуже мужчин и достойны большего, но пока праздника на их улице не предвидится. Разве что порадоваться тому, что с начала этого года дамы могут претендовать на прежде запретные должности - такие, как водитель автомобиля грузоподъемностью свыше 2,5 тонн, член палубной команды на всех судах, машинист электропоезда, слесарь по ремонту автомобилей, рыбак прибрежного лова, тракторист-машинист сельскохозяйственного производства и так далее. Осталось только отвоевать право работать авиамеханиками, водолазами и пожарными...

Итого: характер нордический, работает за копейки, живет долго: псковские женщины способны поразить самое сильное воображение и покорить самое стойкое сердце. Думается, несмотря на все разглагольствования о дискриминации по половому признаку, любая псковитянка заслужила дополнительный выходной день. 8 марта – праздник женщин. И они не станут мыть посуду, пылесосить, стирать, выносить мусор! Ведь они сделают это 9-го...

Елена Никитина

Источник: Псковская Лента Новостей
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