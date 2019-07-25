Общество

В Псковской области ежедневно фиксируются 5-7 фактов домашнего насилия

Сегодня, 25 июля, на пресс-конференции с начальником Управления МВД России по Псковской области, генерал-майором полиции Алексеем Овсянниковым журналисты обсудили проблему домашнего насилия в Псковской области.

Главный полицейский области рассказал, что по статистике в регионе на 9 избитых женщин приходится 7 пострадавших мужчин. Он также отметил, что, если у женщин это, как правило, побои в виде синяков и ссадин, то мужчины чаще оказываются на больничной койке с более серьезными травмами в результате домашнего насилия.

Со слов Алексея Овсянникова, ежедневно в области фиксируется 5-7 фактов домашнего насилия.

«Алгоритм действий в подобных ситуациях давно отработан: сначала предусмотрена административная ответственность, в повторном случае уже уголовная ответственность», - рассказал Алексей Овсянников.