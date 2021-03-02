Михаил Ведерников предложил разрешить подросткам посещать торговые центры без взрослых

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников предложил разрешить посещение торговых центров детьми от 14 лет без сопровождения взрослых. Об этом он заявил в ходе заседания оперштаба по борьбе с новой коронавирусной инфекцией 3 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Он напомнил, что в Пскове и Великих Луках большое количество профтехучилищ, а также студентов, которые приехали на учебу из других населенных пунктов и живут самостоятельно.
«Для них посещение торговых центров - насущная необходимость», - подчеркнул он.
Предложение губернатора рассмотрят на сегодняшнем заседании оперштаба.