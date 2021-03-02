Общество

Около 4 млн рублей выделили на благоустройство дворов в Печорах

Прием заявок на участие в электронном аукционе по благоустройству дворовой территории около домов №6, №7, №8 и №8А на улице Мелиораторов начался в Печорах, сообщается в «Печорской правде».



По техническому заданию проект должен включать укладку асфальта, замену чугунных люков на полимерные и установку бордюров.



Одно из условий технического задания – укладка асфальта только в сухую погоду. Температура воздуха при укладке асфальтобетонных покрытий из горячих смесей должна быть не ниже плюс 5°С весной и летом, и не ниже плюс 10°С осенью.



Фото: официальная группа «Печорской правды» в социальной сети «ВКонтакте»

Площадь нового асфальтобетонного покрытия составит 1758 квадратных метров. Заменят девять люков и бордюры длинной 100 метров.



Начальная (максимальная) цена контракта составляет 3 млн 923 тысячи рублей.



Заявки будут принимать до 9 марта, а ремонтные работы планируют завершить к 1 мая.