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Общество

Псковский губернатор рассказал об «архистратегической задаче» в сфере авиаперелетов

07.03.2021 14:42|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в интервью информационному агентству ТАСС заявил, что сейчас  «архистратегическая задача» состоит в том, чтобы с апреля Псков и Москва были связаны ежедневными авиарейсами.

Фото: pixabay.com

«Архистратегическая задача - сделать так, чтобы с апреля Псков с Москвой был связан ежедневными рейсами, - отметил он. - Это важно, в первую очередь, для удобства людей, для инвесторов, для развития туризма. Планы большие. Наша задача за максимально короткое время сформировать годовой пассажиропоток не менее 130 тысяч пассажиров. Как только мы это сделаем, нам придется субсидировать рейсы, но нам не придется субсидировать аэропортную деятельность».

Губернатор сообщил, что власти также планируют реконструкцию аэропорта в Великих Луках. «Мы эту идею не оставляем, но все свои силы сейчас сконцентрировали на псковском аэропорту», - добавил Михаил Ведерников.

Теги: #авиаперелеты
Источник: Псковская Лента Новостей
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