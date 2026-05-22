 
Общество

С 1 июня в России вводится национальная система подтверждения ожидания поставки товаров

0

С 1 июня 2026 года в соответствии с Федеральным законом от 17 апреля 2026 г. № 101-ФЗ «О национальной системе подтверждения ожидания поставки товаров и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» вводится новый порядок ввоза товаров из стран-членов Евразийского экономического союза на территорию Российской Федерации автомобильным транспортом (СПОТ), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Фото здесь и далее: Отдел по связям с общественностью СЗТУ

Согласно данному закону, импортеры товаров обязаны сообщать о предстоящей поставке товаров через информационную систему ФНС России и вносить обеспечительный платеж до ввоза товаров в Российскую Федерацию. Полученный при этом специальный QR-код свидетельствует о легальности импорта с точки зрения наличия реального получателя ввозимых товаров и исполнении обязательств по уплате косвенных налогов.

Проверку QR-кода осуществляет ФТС России. Мобильные группы Северо-Западного таможенного управления работают по принципу выборочного контроля ввоза товарных партий путем проверки документа о предстоящей поставке (ДОПП) у перевозчиков.

Визуализированная ссылка, присвоенная документу о предстоящей поставке товаров (QR-код), может быть предъявлена перевозчиком в любом доступном формате (электронный вид, бумажный носитель).

Процедура занимает несколько минут и не создает препятствий для свободного перемещения транспортных средств и товаров в рамках взаимной торговли. Такой подход позволяет охватить значительный объем грузопотока без создания задержек для добросовестных участников внешнеэкономической деятельности.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026