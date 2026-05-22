С 1 июня в России вводится национальная система подтверждения ожидания поставки товаров

С 1 июня 2026 года в соответствии с Федеральным законом от 17 апреля 2026 г. № 101-ФЗ «О национальной системе подтверждения ожидания поставки товаров и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» вводится новый порядок ввоза товаров из стран-членов Евразийского экономического союза на территорию Российской Федерации автомобильным транспортом (СПОТ), сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Северо-Западного таможенного управления.

Согласно данному закону, импортеры товаров обязаны сообщать о предстоящей поставке товаров через информационную систему ФНС России и вносить обеспечительный платеж до ввоза товаров в Российскую Федерацию. Полученный при этом специальный QR-код свидетельствует о легальности импорта с точки зрения наличия реального получателя ввозимых товаров и исполнении обязательств по уплате косвенных налогов.

Проверку QR-кода осуществляет ФТС России. Мобильные группы Северо-Западного таможенного управления работают по принципу выборочного контроля ввоза товарных партий путем проверки документа о предстоящей поставке (ДОПП) у перевозчиков.

Визуализированная ссылка, присвоенная документу о предстоящей поставке товаров (QR-код), может быть предъявлена перевозчиком в любом доступном формате (электронный вид, бумажный носитель).

Процедура занимает несколько минут и не создает препятствий для свободного перемещения транспортных средств и товаров в рамках взаимной торговли. Такой подход позволяет охватить значительный объем грузопотока без создания задержек для добросовестных участников внешнеэкономической деятельности.