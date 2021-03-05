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Общество

Ирина Пегова побывала в Пскове и поужинала в ресторане по совету Юлии Пересельд

08.03.2021 13:07|ПсковКомментариев: 1

Российская актриса Ирина Пегова посетила накануне Международного женского дня вместе с дочерью Татьяной и актером Василием Неверовым Псков и Печоры, о чем поведала своим подписчикам в соцсети Instagram. Также она сообщила, что прислушалась к совету уроженки Пскова, актрисы Юлии Пересильд и поужинала с компанией в одном из псковских ресторанов, блюда которого она оценила по достоинству.

Ирина Пегова рассказала, что отправилась на прогулку в Псковский кремль сразу с поезда. Следующая остановка – Псково-Печерский монастырь, где актрисе удалось побывать в том числе и в пещерах. Кроме того, актриса рассказала, что им удалось побывать в монастырском кафе «Несвятые святые».

Печорским пещерам Ирина Пегова посвятила самый большой пост в соцсети Instagram. Очевидно, что они поразили актрису больше всего. «Как гласит монастырская летопись, пещеры были открыты в конце XIV века – в 1392 году. А дело было так: на склоне оврага начали рубить лес, одно из деревьев упало, и под его корнями открылся вход в пещеры, откуда послышалось пение. Оказывается, в пещерах уже тогда жили монахи - выходцы из Киево-Печерской лавры. Там они укрылись от притеснения татаро-монголов. Что вполне понятно, именно от слова "пещера" образовано название города Печоры», - поделилась она с подписчиками.

Актриса также рассказала о нескольких чудесах пещер: «В дальних пещерах всегда одна и та же температура воздуха – примерно плюс 5 градусов. Несмотря на то, что захоронено много людей и нет вентиляции, запах тления отсутствует, как говорят, воздух всегда чистый и свежий. Ещё там до 3 месяцев в песке без воды могут стоять цветы и оставаться свежими!».

Завершением поездки стал ужин в ресторане «Палаты Подзноева», которые, по словам артистки, оказались «красивы и вкусны». «Успели забежать с дочей и моим партнером Василием Неверовым по «Катерине Львовне» из Табакерки. Все бегом! И даже на поезд успели!» - поделилась она. 

Отметим, что визит Ирины Пеговой в Псков не остался без внимания светской хроники. Журналисты отметили, что актриса для своего путешествия на выходных выбрала держащийся в топе трендов оверсайз - безразмерную модель пуховика желтого цвета. Как отмечают знатоки моды, в 2021 году Институт цвета Pantone назвал желтый и серый главными оттенками сезона. В комментариях подписчики восхитились модным образом актрисы и оставили множество комплиментов.

Заслуженной артистке Российской Федерации Ирине Пеговой 42 года. Она сыграла огромное количество театральных и киноролей. Помимо этого, она стала победительницей «Танцев со звездами», участвовала в телепроекте «Ледниковый период». Лауреат российской театральной премии «Золотая маска» 2005 и 2008 годов.

Теги: #светская хроника
Источник: Псковская Лента Новостей
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