Кинолог рассказал о 5 правилах питания, которые продлят жизнь собаке

Президент Российской кинологической федерации (РКФ) Владимир Голубев выделил пять основных правил, из которых складывается грамотное питание. Правильное питание собаки является чуть ли не основой ее благополучной и здоровой жизни. Большинство людей действуют интуитивно, в то время как в рационе животного должна быть строгая индивидуальная схема, разработанная в соответствии с породой, возрастом, образом жизни, рассказали Псковской Ленте Новостей в РКФ.

Фото: Российская кинологическая федерация

«Возможно, что эти советы выглядят довольно сложно и строго, но на самом деле, как и во всем, важна система. Стоит с самого начала выработать правила и опираться на них, как со временем они становятся уже привычкой. Опытному собаководу не составляет труда придерживаться этой схемы», — дополняет Владимир Голубев.

Строгий контроль калорий

Все советы становятся бессмысленными, если не выполняется главное правило: собака переедает или недополучает нужное количество калорий. Лишний вес при этом ничуть не менее опасен, чем дефицит массы: это дополнительная нагрузка на суставы, внутренние органы, что в конечном итоге неизменно приводит к сокращению жизни.

Поэтому очень важно рассчитывать с помощью кухонных весов суточную норму, исходя из идеального веса вашей породы.

Учитывайте дополнительные факторы

Если суточная норма уже была определена, но при этом у собаки низкая физическая активность либо, наоборот, питомец очень активный, то необходима коррекция. Не менее важно состояние здоровья, наличие стерилизации/кастрации. Если с дневной нормой еще можно справиться самостоятельно, то учесть сопутствующие факторы поможет ветеринарный врач – если есть сомнения, необходимо проконсультироваться с врачом.

Режим кормления

Питание не должно быть интуитивным или по схеме, когда собака выпрашивает. В идеале кормление должно быть в одно и то же время, строго по часам. А между последним приемом пищи и завтраком должен быть интервал не менее 10-12 часов. Также нельзя кормить собаку за час до активности и два часа после. Не стоит оставлять миску с едой в свободном доступе – если питомец не доел, необходимо убирать миску до следующего раза.

Человеческий стол под запретом

Это очень строгое правило, в котором исключений быть не может. Нельзя поощрять выпрашивание собаки, иначе со временем вы просто не сможете комфортно принимать пищу, как и нельзя поддаваться провокации и выдавать питомцу что-то со стола. Очень многие продукты с человеческого стола ядовиты для животных. Список таких запрещенных продуктов огромен. Жареное мясо со специями, кусочек колбасы, шоколад или авокадо – и риск экстренного обращения в ветеринарную клинику велик. Стоит помнить, что собаке достаточно простой, обычной еды. Человеческая еда ей ни к чему.

Чем поощрять?

Безопасные лакомства включают в себя дольки яблока, кусочки моркови, кружочек огурца, кабачок или ягоду голубики, черники. Также подойдут мясные изделия, лучше сушеные субпродукты. Но необходимо помнить, что все они должны укладываться в строгий лимит, например, для средней собаки 20-25 килограммов это примерно 40-50 ккал в сутки, то есть всего 1-2 небольших кусочка сушеного легкого.

Также очень полезным советом при оценке питания является ежегодный анализ крови на биохимию. Если в рационе есть сбои, это рано или поздно отразится в анализах.