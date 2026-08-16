Ученые рассказали, как легко улучшить обмен веществ

Воздержание от употребления животной пищи на несколько недель может существенно изменить метаболизм организма и экспрессию генов, к такому выводу пришли ученые, результат их исследования опубликован в журнале Nature Communications.

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«Мы изучаем взаимодействие генов и диеты в уникальной группе здоровых людей (200 человек), которые чередуют всеядность и ограничение потребления продуктов животного происхождения по религиозным соображениям. Параллельно анализируем контрольную группу тех, кто постоянно употребляет животную пищу (211 человек)», — говорится в материале.

Выяснилось, что отказ от продуктов животного происхождения вызывает изменения в работе генов и обмене веществ. Особое внимание исследователи обратили на белок FGF21, играющий ключевую роль в регулировании энергетического баланса.

Также ученые отметили, что ответственный за синтез холестерина ген LBR также претерпел изменения через несколько недель соблюдения ограничений. Причем реакция организма зависела от генетических особенностей человека. Исследователи предположили, что это может быть компенсаторной реакцией: когда организм получает меньше холестерина с пищей, он корректирует внутренние процессы его выработки.

Авторы работы обращают внимание, что полученные данные не говорят о прямой связи отказа от животной пищи с защитой от ожирения, но показывает тесную связь между питанием, генетикой и метаболизмом, пушет «РИА Новости».