Косметолог рассказала, что хронические отеки под глазами могут вызывать различные заболевания

Хронические отеки под глазами могут быть связаны с заболеваниями почек, щитовидной железы или аллергией, и в таких случаях огурцы проблему не решат, сообщила косметолог-эстетист «СМ-Косметология» Мария Позднякова.

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«Постоянная отечность может быть связана с хроническим недосыпанием, аллергическими реакциями, заболеваниями почек, щитовидной железы, сердечно-сосудистой системы или нарушением лимфатического оттока. В таких случаях никакие огурцы проблему не устранят», — сказала Мария Позднякова.

По словам косметолога, эффект от огурцов под глазами обусловлен не уникальными веществами, а температурой: охлажденные ломтики сужают сосуды и временно уменьшают отечность. Огурец также увлажняет кожу благодаря высокому содержанию воды, однако проникновение активных компонентов минимально, отметила Мария Позднякова.

Косметолог подчеркнула, что если отеки возникают после бессонной ночи или соленой пищи, холодный компресс действительно способен немного улучшить внешний вид, но при регулярных отеках следует искать причину глубже.

Мария Позднякова также напомнила о риске аллергии на растения семейства тыквенных. Поэтому не стоит держать ломтики огурца на веках слишком долго или использовать обработанные химией овощи, пояснила специалист.

Более эффективными для быстрого снятия утренней отечности Мария Позднякова назвала специальные охлаждающие маски и гелевые патчи, а также посоветовала наладить сон, ограничить потребление соли вечером, пить достаточно воды и правильно спать, пишет «Газете.Ru».