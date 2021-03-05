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Общество

Кот псковского митрополита «обратился» к Instagram-подписчикам с Масленичным посланием

08.03.2021 15:51|ПсковКомментариев: 0

В Instagram-аккаунте кота Владыки митрополита Псковского и Порховского Тихона опубликовано «Масленичное послание», в котором автор поста иронизирует над известной поговоркой «Не все коту масленица».


Фото здесь и далее - Instagram-страница _vladyka_the_cat_

«Итак, у нас всего неделя! Посему всех моих подписчиков приглашаю в гости к нам в Печоры. Вы говорите, сметана у вас и дома есть? Да что вы понимаете в сметане?! Такой монастырской – нигде точно нет! Давно на лошадках катались? А на верблюде? Карл, на верблюде!!! Здесь у нас в Печорах верблюд на масленицу приходит!», - призывает Владыка на своей Instagram-странице.

Также автор поста утверждает, что проинспектировал ярмарку на монастырской площади. «Проверил, чем угощают, какие подарки-сувениры. Неплохо! Очень даже неплохо! Вкуснота и красота, скажу я вам!» - добавил он.

«Ну что, выезжаете уже? Тогда помните: на лошадях не успеете! Лучше поездом. Из Москвы с Ленинградского в 20-23. А из Питера - «Ласточкой». Но быстрее всего самолетом, они теперь по Псков почти каждый день летают. Мы гостей любим. Учинили на монастырском сайте специальный раздел - «Информация для паломника». Там и про гостиницы, и про экскурсии, и про сметану, и про угощения!» - обращается автор поста к туристам из Москвы и Санкт-Петербурга.

«Только прошу не забывать: поторопитесь! Помните, что у поговорки и продолжение есть: «Не все коту масленица - будет и Великий пост», - отметил в заключение кот Владыка.

Источник: Псковская Лента Новостей
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