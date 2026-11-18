Сотрудники Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора запретили ввоз 99 725 луковиц цветов из Нидерландов через пункт пропуска Убылинка в Псковской области. Партия следовала в Казахстан. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегиональонго управления Россельхознадзора

Во время фитосанитарного контроля инспектор обнаружил нарушения в оформлении груза. На маркировочных этикетках отсутствовали сведения о стране-экспортёре и наименовании продукции.

Из-за выявленных нарушений фитосанитарный сертификат не признали подтверждением соответствия товара единым карантинным требованиям Евразийского экономического союза.

В результате ввоз партии на территорию Евразийского экономического союза запретили. Луковицы цветов подлежат возврату отправителю.