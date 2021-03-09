Общество

Гдович погасил налоговую задолженность в 287 тысяч рублей после ареста автомобиля

Житель Гдовского района выплатил долг по налогам в размере 287 тысяч рублей после ареста автомобиля судебными приставами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе управления Федеральной службы судебных приставов по Псковской области.

Как сообщают в ведомстве, к гдовичу применили полный комплекс мер принудительного исполнения. Самой результативной оказалась мера в виде запрета на совершение регистрационных действий с автомобилем должника. Мужчине разъяснили, что снятие запрета будет возможно только после полного погашения задолженности, после чего он оплатил всю сумму долга.

В настоящий момент запрет с автотранспорта гражданина сняли. Исполнительное производство подлежит окончанию фактическим исполнением.