Общество

Лучшего муниципального служащего выберут в Псковской области

Конкурс «Лучший муниципальный служащий» стартует в Псковской области. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в администрации Псковской области.

Прием заявок на участие в конкурсе пройдет с 19 по 25 марта. Побороться за это звание смогут служащие, имеющие стаж муниципальной (государственной) службы не менее двух лет, стаж работы в органах местного самоуправления Псковской области не менее одного года и не имеющие неснятых дисциплинарных взысканий.

Состязания пройдут в два этапа в четырех конкурсных группах. На первом этапе комиссия оценивает анкеты и характеристики участников. На втором запланированы собеседования и самопрезентации конкурсантов. Оцениваться будут содержательность выступления, творческий подход, логичность, аргументированность и четкость ответов на вопросы.

Организатор конкурса - управление по местному самоуправлению и территориальному развитию Администрации области. Более подробно ознакомиться с порядком проведения конкурса и скачать формы документов можно здесь.