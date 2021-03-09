Общество

Мобильный прививочный пункт работает в Великих Луках

Мобильный прививочный пункт на территории ТЦ «Апельсин» будет работать в Великих Луках 11 и 17 марта 2021 года. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Великие Луки, проводится бесплатная вакцинация от COVID-19 в городских поликлиниках № 1 и № 3.

Помимо этого, специально для удобства жителей города прививку от новой коронавирусной инфекции можно будет сделать в мобильном прививочном пункте на территории ТЦ «Апельсин» 11 и 17 марта 2021 года.

Желающим пройти вакцинацию в мобильном прививочном пункте необходимо предварительно записаться по телефону 9-38-78, поскольку количество мест ограничено.

Мобильный прививочный пункт будет работать на территории ТЦ «Апельсин» 11 и 17 марта 2021 года с 9.00 – 15.00. Таким образом, все, кто в силу ограниченности мест не попадает на вакцинацию 11 марта, сможет сделать прививку от COVID-19 в мобильном прививочном пункте 17 марта 2021 года.

Напоминаем, что для вакцинации понадобится только паспорт, СНИЛС и письменное согласие, которое оформляется на месте. Перед прививкой проводится медицинский осмотр, врач определяет возможные противопоказания. Вся процедура занимает 30-40 минут.

Пройти вакцинацию в мобильном прививочном пункте может любой человек старше 18 лет вне зависимости от места регистрации.