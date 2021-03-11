Общество

Выездная вакцинация от коронавируса прошла в 39 организациях Пскова

С 18 января выездная вакцинация от коронавируса прошла в 39 организациях Пскова. В каждом случае вакцинировались от 15 до 100 человек. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщила главный врач Псковской городской поликлиники Галина Неваленная.

Для подготовки вакцинации руководитель организации должен обратиться в приемную главного врача поликлиники по телефону 53-49-42 или по адресу: Псков, улица Индустриальная, 8.

Вакцинация с выездом на предприятия и организации проводится при условии набора не менее 15 желающих.

Списки желающих пройти вакцинацию работников составляются заранее. Для подготовки вакцинации им отправляют памятки и анкеты для заполнения. При проведении выездной вакцинации соблюдаются все санитарные правила. Проводится осмотр, заполняется информационное согласие на вакцинацию. Повторную вакцинацию проводят через 21 день.