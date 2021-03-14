Общество

Число летальных исходов из-за COVID-19 в Псковской области увеличилось до 202

Три человека скончались из-за коронавируса в Псковской области за минувшие сутки, 14 марта. Об эом свидетельствует статистика, опубликованная на портале стопкоронавирус.рф. Таким образом, общее число летальных исходов в регионе в результате COVID-19 увеличилось до 202.

Напомним, за 14 марта в Псковской области было зафиксировано 92 новых случая коронавируса и 8 выздоровевших. Всего к настоящему времени в Псковской области проведено 296 529 исследований на коронавирус (+812). Подтверждено 33 284 случая, выздоровели 22 218 человек.