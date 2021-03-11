Общество

Более 13 тысяч жителей Псковской области полностью привились от COVID-19

Более 13 тысяч жителей Псковской области привились от COVID-19. Об этом сообщил в своем инстаграм-аккаунте губернатор Михаил Ведерников.

«Более 13 тысяч жителей Псковской области сделали обе прививки от коронавируса», - отметил он и призвал жителей региона записываться на вакцинацию по единому номеру 122 или через портал госуслуг.

Сегодня, 14 марта, по его словам, +92 случая коронавируса при +8 выздоровевших. «К большому сожалению, еще трое умерли от COVID-19», - констатировал губернатор и выразил соболезнования родным и близким.

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Всего к настоящему времени в Псковской области проведено 296 529 исследований на коронавирус (+812). Подтверждено 33284 случая (+92), выздоровели 22218 (+8). Скончались 199 человек.