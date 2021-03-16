Общество

Сезон активности клещей в Псковской области начнется после 20 марта

Сезон активности клещей в Псковской области может начаться после 20 марта. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщили в региональном центре гигиены и эпидемиологии.

«Членистоногие при минусовой температуре не появляются, но, как только снег уйдет, клещ становится опасным. Даже в Новый год были случаи укусов клещей, когда люди разводили в лесу костер, а вокруг него оттаивал снег», - отметили в центре.

Специалисты напоминают, что клещи передают множество болезней, самой известной из которых является смертельно опасный клещевой энцефалит. У переболевших наблюдается стойкая повышенная утомляемость, у некоторых – паралич мышц, чаще верхних конечностей и шеи. Полное восстановление в значительной степени зависит от своевременного лечения.

Для профилактики клещевого энцефалита жителям области рекомендуют, в первую очередь, стараться предотвратить укус клеща: носить одежду в светлых тонах и использовать репелленты от клещей при походе в лес. Верхнюю часть одежды следует заправлять в нижнюю, добавили в центре.

«Мы не говорим о том, что теперь жителям области нужно прекратить ходить в лес. Природа — это хорошо, но важно придерживаться некоторых правил при ее посещении», - подчеркнули в центе.

Кроме того, специалисты отметили, что вирус энцефалита может находиться в сыром молоке коз. Поэтому перед употреблением его стоит прокипятить.

В центре гигиены и эпидемиологии проинформировали жителей области и о том, что уже сейчас лаборатории в Пскове и Великих Луках готовы в полном объеме проводить исследования на четыре клещевые инфекции. «Если вас все-таки укусил клещ, необходимо вытащить его в травмпункте, получить там необходимую помощь, а членистоногое принести в лабораторию, там проведут исследование и расскажут вам о дальнейших действиях», - рекомендовали псковичам.

При этом специалисты советуют обязательно сделать прививку от клещевого энцефалита тем людям, кто по своей профессиональной деятельности должен постоянно находиться в лесу, — энергетикам, лесникам, охотникам.

«Если человек пару раз в течение сезона сходит в лес за грибами, возможно, ему проще соблюсти те меры безопасности, которые мы упомянули в начале разговора: светлая одежда, репеллент. В любом случае, общие рекомендации в этом вопросе давать сложно. Каждый случай лучше обговорить индивидуально с иммунологом», - заключили в центре гигиены и эпидемиологии.

Там также обратили внимание, что прививки от коронавируса и клещевого энцефалита друг на друга никакого воздействия не оказывают.