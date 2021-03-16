Общество

Госдума приняла законы о наказании за оскорбление ветеранов

Государственная Дума приняла в третьем чтении пакет законов с поправками, которые вводят уголовную ответственность вплоть до пяти лет лишения свободы или штраф до 5 млн рублей за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны. Об этом пишет газета «Известия».

С подобным предложением выступила вице-спикер Госдумы Ирина Яровая. Изменения коснутся ст. 3.5, ст. 13.15 Кодекса об административных правонарушениях (КоАП) и ст. 354 Уголовного кодекса (УК РФ).

«Всеми фракциями была поддержана поправка, которая вводит уголовную ответственность вплоть до пяти лет лишения свободы или штрафа до 5 млн рублей за публичное распространение заведомо ложных сведений о ветеранах Великой Отечественной войны, за унижение их чести и достоинства», - отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Согласно данному нововведению, за реабилитацию нацизма полагаются штраф до 3 млн рублей, принудительные работы или лишение свободы сроком до трех лет. Отмечается, что на данный момент денежное взыскание приравнивается к сумме до 300 тысяч рублей.

За публичное унижение чести или достоинства ветеранов, а также за осквернение символов воинской славы РФ, совершенное через СМИ или интернет, гражданин должен будет заплатить от 2 млн до 5 млн рублей за совершенное преступление. Максимальный срок лишения свободы составит до пяти лет.

Кроме того, также было предложено внести повышенную уголовную ответственность за оправдание нацизма с использованием Сети (до пяти лет заключения).

Новые поправки коснутся и юридических лиц. Административная ответственность усилится: штраф составит от 3 млн до 5 млн рублей по сравнению с текущим 1 млн рублей.

Ранее, 16 марта, Государственная Дума приняла во втором чтении данные поправки. Их внесли в Госдуму 25 февраля. До этого депутаты отмечали, что ответственность за клевету на ветеранов необходимо ужесточить. Поддержала инициативу также спикер Совфеда Валентина Матвиенко.