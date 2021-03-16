Общество

Территорию у монумента «Ледовое побоище» под Псковом благоустроят до 1 августа

Общественную территорию у монумента «Ледовое побоище» в Псковском районе благоустроят до 1 августа. Соответствующая информация размещена в Единой информационной системе в сфере закупок.

Планируется отремонтировать асфальтобетонное покрытие площадью 2610 квадратных метров (автопарковку), уложить тактильную плитку, сделать тротуары и зоны отдыха из брусчатки (площадь - 681,1 квадратных метра), установить малые архитектурные формы и озеленить территорию.

В рамках озеленения территории высадят средний тисс (27 штук), скальный можжевельник (135 штук) и японскую спирею (331 штука).

Также установят 18 парковых скамеек, велопарковку, два навеса, урны, смонтируют два прожектора.

Начальная (максимальная) цена контракта - 14 млн 408 тысяч 896 рублей. Источник финансирования - бюджет Псковского района.

Аукцион по определению подрядной организации пройдет в электронной форме 25 марта.