Общество

УГХ Пскова: Снос деревьев на улице Фабрициуса не противоречит правилам благоустройства

Снос деревьев у торгового комплекса «Шайба» на улице Яна Фабрициуса, 5а в Пскове не противоречит правилам благоустройства, санитарного содержания и озеленения города Пскова. Об этом на заседании комитета Псковской городской Думы по ЖКХ и благоустройству сообщил начальник управления городского хозяйства Николай Баринов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

«Это частная земля, и по закону собственник имеет право там сносить деревья, поэтому наша комиссия по соблюдению Правил благоустройства вмешиваться не может», - пояснил он, добавив, что, по словам собственника участка, деревья спилены в в связи с аварийным состоянием и взамен будут высажены новые.

Депутат Григорий Турчин предложил внести в Правила благоустройства обременение в отношении городских территорий, попадающих в частные руки — чтобы туда была вхожа городская комиссия, которая обычно проверяет зеленые насаждения на предмет аварийности и целесообразности спила.

Также свою позицию в ходе обсуждения высказал депутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг. Он назвал ситуацию с участком у «Шайбы» драматической. Фактически данный участок был у города украден, заявил он. Компания «Викинг» совершила незаконную сделку с КУМИ. Несмотря на то, что в то время право распоряжения земельными участками на территории Пскова было передано на уровень региона, был подписан договор продажи участка. Подача кассационного иска о возврате участка городу ни к чему не привела. Таким образом, участок оказался в «законной» частной собственности, и впоследствии были уничтожены несколько десятков сортовых деревьев.

Лев Шлосберг предложил городским властям внести изменения в правила благоустройства и озеленения, согласно которым частные территории делятся на две категории: личные (домашние), где люди могут делать все, что угодно, и общественные. «У нас таких пространств — сотни гектаров, и все это может исчезнуть в любую минуту, - заметил депутат. - Предлагаю рассмотреть этот вопрос как нормативный и внести соответствующие изменения в Правила благоустройства».