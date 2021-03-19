Общество

Амбулаторный прием пульмонолога открывается в Псковской инфекционной больнице

С 20 марта 2021 в ГБУЗ Псковской области «Псковская областная инфекционная больница» открывается амбулаторный прием пульмонолога. Как сообщается в официальном инстаграм-аккаунте больницы, запись осуществляется через поликлинику в системе Промед.

Показания для направления:

Бронхиальная астма

ХОБЛ, среднетяжелого, тяжелого течения, осложненная или в стадии обострения.

Постковидный синдром.

Интерстициальные заболевания легких ( в том числе саркоидоз)

Наследственно - детермированные заболевания легких с поражением бронхолегочной системы.

Бронхоэктатическая болезнь.

Респираторные жалобы неясного генеза.

Перечень обследования:

Обязательно:

Рентгенография грудной клетки в двух проекциях.

Спирометрия с бронхолитической пробой ( 400 мкг сальбутамола или 4 дозами беродуала).

В рамках амбулаторного приёма могут быть дополнено проведены дообследования:

- определение оксида азота в выдыхаемом воздухе

- оксида углерода в выдыхаемом воздухе.

- спирометрия с бронхолитической пробой.