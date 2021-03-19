Амбулаторный прием пульмонолога открывается в Псковской инфекционной больнице

С 20 марта 2021 в ГБУЗ Псковской области «Псковская областная инфекционная больница» открывается амбулаторный прием пульмонолога. Как сообщается в официальном инстаграм-аккаунте больницы, запись осуществляется через поликлинику в системе Промед.
Показания для направления:
Бронхиальная астма
ХОБЛ, среднетяжелого, тяжелого течения, осложненная или в стадии обострения.
Постковидный синдром.
Интерстициальные заболевания легких ( в том числе саркоидоз)
Наследственно - детермированные заболевания легких с поражением бронхолегочной системы.
Бронхоэктатическая болезнь.
Респираторные жалобы неясного генеза.
Перечень обследования:
Обязательно:
Рентгенография грудной клетки в двух проекциях.
Спирометрия с бронхолитической пробой ( 400 мкг сальбутамола или 4 дозами беродуала).
В рамках амбулаторного приёма могут быть дополнено проведены дообследования:
- определение оксида азота в выдыхаемом воздухе
- оксида углерода в выдыхаемом воздухе.
- спирометрия с бронхолитической пробой.