Общество

В Псковской области около 14 тыс. человек полностью прошли вакцинацию от Covid-19

В Псковской области около 14 тыс. человек полностью прошли вакцинацию от Covid-19. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников 20 марта в видеообращении к жителям региона.

По словам губернатора, ежесуточное количество заболевших несколько снизилось, доля свободного коечного фонда постепенно растет. Две недели назад она составляла чуть более 10%. Сейчас порядка 20%.

Эту тенденцию важно сохранить, учитывая возвращение здравоохранения к оказанию плановой медицинской помощи. По словам губернатора, победу праздновать еще рано, потому что предстоит проведение массовой вакцинации. «Первую прививку поставило около 22 000 человек и около 14 000 полностью прошли этап вакцинации. Наша цель – привить 60% взрослого населения без учета переболевших. Сегодня привито порядка 9% от плана», - отметил губернатор.

По словам Михаила Ведерникова, многие пациенты начали слишком спокойно воспринимать опасность заболеть. О жизненной необходимости сделать прививку говорит практически ежедневно растущая статистика смертности. Если в начале года рост был связан с прохождением пика заболевания, то сейчас причина изменилась. Раньше при первых признаках повышения температуры вызывали скорую помощь, то теперь даже люди с патологиями нередко обращаются к врачу в самый последний момент.