Общество

«Экосуббота» прошла в Пскове

В субботу, 20 марта, в День Земли, компания «Титан-Полимер» при поддержке Российского экологического движения провела в Пскове командную игру в рамках проекта «Экосуббота». Ее центральным событием стала встреча с приехавшей из Москвы Алиной Рыбиной, заместителем генерального директора АО «ГК «Титан», членом экспертного совета РЭД.

В ходе встречи речь зашла об осознанном потреблении. Эксперт призвала студентов думать об экологии в любой деятельности. Она рассказала о проекте по формированию экологических привычек.

«Формирование экопривычек – первый шаг к тому, чтобы формировать здоровое общество, - выразила уверенность Алина Рыбина. - Девиз нашего проекта «Экосуббота» - «Экология начинается с тебя». Даже если сверху будет спущена программа, что с завтрашнего дня мы ведем экологичный образ жизни - у нас нет ни культуры, ни инфраструктуры. Каждый человек должен понять, как может минимизировать воздействие на окружающую среду».

Она назвала свои экопривычки, в числе которых – экономия ресурсов, использование многоразового стаканчика для кофе и многоразовой бутылки для воды, отказ от пластиковых пакетов, минимизирование покупок в продуктовом магазине благодаря заранее составленному списку.

Проект «Экосуббота» реализуется в Псковской, Самарской, Омской и Нижегородской областях. Псковскую аудиторию Алина Рыбина назвала самой отзывчивой. Она пригласила молодых людей в актив проекта и на работу в летних лагерях во время смен, организованных компанией «Титан».

Также спикер сообщила, что по существующей с властями муниципалитета договоренности в Пскове до конца года запланировано создание четырех экопарков. Она предложила участникам игры внести свои предложения по наполнению данных пространств. Среди прозвучавших пожеланий – наличие в подобном парке пруда с рыбками, пункта проката, велодорожек, зоны для выгула животных со специальными урнами, детской игровой зоны и спортивной площадки, веревочного парка. Студенты придумали вырабатывать в экопарке электроэнергию с помощью солнечных батарей и во время занятий на уличных тренажерах. Также они высказали пожелание, чтобы на территории работали кафе и магазины, придерживающиеся экологических стандартов, касающихся, в том числе, упаковки товаров. Плитку и элементы декора в парках они предложили изготовить из переработанного мусора.

Всего в этот день игроки приняли участие в представлении команд, ответили на вопросы во время квиза, прошли через квест, встретились с экоактивисткой Анной Лойчиц, состоялся конкурс капитанов. Свою команду на игру выставила компания «Титан-Полимер», в ее составе Алина Рыбина, начальник отдела по корпоративным проектам АО «ГК «Титан» (Омск) Татьяна Ермакова, начальник отдела по информационной политике АО «ГК «Титан» (Омск) Екатерина Овсянникова, фотокорреспондент отдела по информационной политике АО «ГК «Титан» (Омск) Андрей Лукашевич, семиклассница из Пскова Полина Торбич, инженер-программист ООО «Титан-Полимер» Николай Ермаков (Псков) и член молодежного парламента Псковской области Иван Екимов.

По итогам игры все команды получили памятные подарки от организаторов.