Общество

Голикова поручила обеспечить коллективный иммунитет от коронавируса к концу лета

Вице-премьер Татьяна Голикова назвала задачей правительства обеспечить коллективный иммунитет от коронавируса не позднее июля-августа 2021 года, передает «Интерфакс».

«Если ситуация будет развиваться еще быстрее с точки зрения применения вакцины, это может быть достигнуто в еще более короткие сроки», - отметила она на совещании по вакцинации у президента.

Вице-премьер посоветовала согражданам привиться перед отпуском и сделать отдых безопасным для себя и для своей семьи.

Вакцинация от коронавируса в России началась в декабре, с 18 января президент Владимир Путин поручил перейти к масштабной вакцинации. Сейчас в стране используется в основном векторная вакцина «Cпутник V», в гражданский оборот уже вышла пептидная вакцина «ЭпиВакКорона», ожидается подключение к вакцинации третьего препарата - «КовиВак».