Общество

С 1 апреля в России отменят некоторые льготы

В России с 1 апреля отменят некоторые льготы, введенные в прошлом году из-за пандемии, сообщает РИА Новости.

Новогодние выплаты президента

Так, до 1 апреля можно подать заявление на получение новогодних выплат в пять тысяч рублей на каждого ребенка до восьми лет. Такой указ президент России Владимир Путин подписал в декабре прошлого года.

К 25 декабря 2020 года большинство россиян получили деньги в беззаявительном порядке.

Больничные для категории «65+»

С 1 апреля россияне старше 65 лет не смогут оформлять больничные для соблюдения режима самоизоляции.

В 2020 году правительство позволило не работающим удаленно пожилым сотрудникам брать больничные и получать выплаты по временной нетрудоспособности.

Послабления для заемщиков

С 31 марта перестают действовать рекомендации Банка России о реструктуризации кредитов для граждан, у которых выявили COVID-19 или значительно снизились доходы из-за пандемии.

Так, самозанятые россияне и владельцы малого бизнеса могли подать соответствующее заявления с 1 января по 31 марта 2021 года. Предписание касалось банков, микрофинансовых организаций и потребительских кооперативов.

Помимо этого, до 31 марта действует запрет Центробанка на принудительное выселение клиентов-должников.

Наличные для электронных кошельков

До 1 апреля Банк России разрешает пополнять наличными анонимные электронные кошельки. В частности, это касается WebMoney, PayPal и VK Pay, а также некоторых видов проездных и карт школьников.

В дальнейшем это можно будет делать только с привязанного банковского счета.

Цены на масло и сахар

С 1 апреля перестает действовать принятое в декабре 2020 года постановление правительства о снижении и поддержании цен на сахар-песок и подсолнечное масло. Меру вводили из-за подорожания этих продуктов в конце прошлого года.

1 марта замглавы Минпромторга Виктор Евтухов заявил, что, по данным Росстата и ФНС, цены на продукты стабилизировались. Минсельхоз в свою очередь прогнозирует хороший урожай, что позволит избежать дефицита и повторного роста цен.

При этом профильные ведомства планируют провести консультации с бизнесом о продлении действия соглашений.

Онлайн-регистрация для безработных

С 31 марта перестанет действовать временный порядок регистрации граждан в качестве безработных, позволявший обращаться в службы занятости через порталы «Госуслуги» и «Работа в России».

Вместе с тем в начале марта Минтруд опубликовал проект постановления, предполагающего продление правил до 30 июля 2021 года.

Документооборот в электронном виде

Кроме того, с 1 апреля завершается эксперимент по использованию работодателями документов только в электронном виде, без дублирования на печатных носителях.

Участие в нем носит добровольный характер, а весь обмен данными происходит на портале «Работа в России».

Тем не менее, 10 марта Госдума приняла в третьем чтении закон о продлении эксперимента до 15 ноября 2021 года. Документ готовятся рассмотреть в Совете Федерации, пишет «Парламентская газета».