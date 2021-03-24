Общество

Коронный год. ИНФОГРАФИКА

Вот мы и прожили год под знаком коронавируса. Пандемия кардинально изменила нашу жизнь, привычки, сделала естественными доселе невообразимые вещи и, наоборот, невообразимым - ранее привычное. Для многих она стала серьезным испытанием, для кого-то - личной трагедией, а кому-то по-прежнему кажется событием из разряда теорий заговоров. Но уже вполне применима на наши события старая формула: нет в России семьи, которую не затронула бы пандемия.

Мы научились постоянно носить с собой маски и на автомате надевать их в общественных местах, обрабатывать руки антисептиком, больше ценить живое человеческое общение, возможность просто увидеться и обняться с родными и близкими. Кому-то пришлось перейти на «удаленку», кому-то - пережить крах бизнеса или потерю рабочего места, поиски себя в новых условиях, потерю близких или тяжелое течение болезни. И буквально всем так или иначе пришлось испытать страх перед неизвестностью.

По случаю наступления годовщины официального появления коронавирусной инфекции в Псковской области Псковская Лента Новостей подготовила обзор актуальной статистики и хронику самых знаковых эпизодов распространения эпидемии в регионе, борьбы с ней и нашей с вами жизни в этих новых условиях.