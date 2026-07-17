 
Общество

В Великолукском округе запустят еженедельный прием для мужчин

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Глава Великолукского округа Алексей Кузьмин провел рабочую встречу с руководителем филиала «Великолукский межрайонный» Псковской областной клинической больницы Денисом Цветковым, на которой они обсудили вопросы взаимодействия и сотрудничества. В частности, особое внимание было уделено диспансеризации, в том числе репродуктивного здоровья. Об этом пишет глава округа в мессенджере «Макс».

Фото: Алексей Кузьмин / «Макс»

В обсуждении также приняли участие мой заместитель по социальной политике Елена Демьянчук и заведующая амбулаторно поликлинической службы ПОКБ Варвара Миронова.

«Мужчины очень неохотно проходят обследования, хотя зачастую проблемы именно в них. Нашими специалистами проводится огромная информационно-разъяснительная работа в этом направлении среди мужского населения», - отметил Денис Цветков. 

В связи с этим, с 20 июля текущего года поликлиника №3 в деревне Золотково начнет еженедельный по понедельникам прием врача-уролога. Эта инициатива направлена на решение проблемы низкой вовлеченности мужчин в профилактические осмотры репродуктивного здоровья, о чем упомянул Денис Цветков. Для отдаленных населенных пунктов это критически важный шаг к доступности узкопрофильной помощи.

Также они не оставили без внимания и вопросы материнства и детства. 

Администрация округа продолжит тесное взаимодействие с Великолукским роддомом: оперативное получение данных о новорожденных поможет фельдшерам ФАПов быстрее брать семьи под патронаж. 

По словам Алексея Кузьмина, это огромное подспорье в работе фельдшеров. Данная информация необходима для ведения учета детей дошкольного возраста и обеспечения их своевременного направления в детские сады.

Кроме того, глава округа и руководитель филиала ПОКБ договорились об усилении работы с несовершеннолетними, включая прохождение профосмотров особых категорий опекаемых и оказание им психологической поддержки. 

«Диспансеризация имеет огромное значение и позволяет выявить болезнь на первоначальных этапах. Будем и дальше работать в этом направлении, информируя наших жителей о ее преимуществах.  Особое внимание уделяем участникам специальной военной операции и их семьям. В этом направлении активно взаимодействуем с филиалом Фонда "Защитники Отечества" по Великолукскому району, сотрудники которого сопровождают в медицинское учреждение каждого желающего проверить свое здоровье», - пишет Алексей Кузьмин.
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