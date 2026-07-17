В Великолукском округе запустят еженедельный прием для мужчин

Глава Великолукского округа Алексей Кузьмин провел рабочую встречу с руководителем филиала «Великолукский межрайонный» Псковской областной клинической больницы Денисом Цветковым, на которой они обсудили вопросы взаимодействия и сотрудничества. В частности, особое внимание было уделено диспансеризации, в том числе репродуктивного здоровья. Об этом пишет глава округа в мессенджере «Макс».

Фото: Алексей Кузьмин / «Макс»

В обсуждении также приняли участие мой заместитель по социальной политике Елена Демьянчук и заведующая амбулаторно поликлинической службы ПОКБ Варвара Миронова.

«Мужчины очень неохотно проходят обследования, хотя зачастую проблемы именно в них. Нашими специалистами проводится огромная информационно-разъяснительная работа в этом направлении среди мужского населения», - отметил Денис Цветков.

В связи с этим, с 20 июля текущего года поликлиника №3 в деревне Золотково начнет еженедельный по понедельникам прием врача-уролога. Эта инициатива направлена на решение проблемы низкой вовлеченности мужчин в профилактические осмотры репродуктивного здоровья, о чем упомянул Денис Цветков. Для отдаленных населенных пунктов это критически важный шаг к доступности узкопрофильной помощи.

Также они не оставили без внимания и вопросы материнства и детства.

Администрация округа продолжит тесное взаимодействие с Великолукским роддомом: оперативное получение данных о новорожденных поможет фельдшерам ФАПов быстрее брать семьи под патронаж.

По словам Алексея Кузьмина, это огромное подспорье в работе фельдшеров. Данная информация необходима для ведения учета детей дошкольного возраста и обеспечения их своевременного направления в детские сады.

Кроме того, глава округа и руководитель филиала ПОКБ договорились об усилении работы с несовершеннолетними, включая прохождение профосмотров особых категорий опекаемых и оказание им психологической поддержки.