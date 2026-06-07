Врач рассказал, как солнечное излучение и жара влияют на волосы

Солнечное излучение и жаркая погода летом негативно влияют на состояние волос на голове и могут приводить к осеннему «волосопаду», сообщил кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник Пермского политеха Валерий Литвинов.

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«В норме человек теряет до 100 волос в сутки. Солнечное излучение, жаркая погода создают для организма умеренный физиологический стресс. Как и излишнее психоэмоциональное напряжение. Все эти факторы приводят к более активному выпадению волос», — рассказал Валерий Литвинов.



Кроме того, ультрафиолетовое излучение вызывает оксидативный стресс, повреждая клетки волосяных фолликулов и нарушая их жизнедеятельность, добавил ученый. При этом «волосопад» у человека начинается спустя два-три месяца после воздействия перечисленных факторов, то есть уже осенью. Также в летнее время от солнца страдает и кожа головы, лучше защищать ее головным убором, пишет «РИА Новости».